سريلانكا تنقذ طاقم سفينة إيرانية ثانية

أطلقت السلطات السريلانكية عملية إغاثة واسعة لانتشال طاقم سفينة إيرانية ثانية من عرض البحر، بعد يوم واحد من تدمير الولايات المتحدة مدمرة تابعة لطهران بطوربيد بحري.

تفاصيل إنقاذ سفينة إيرانية ثانية "بوشهر"

أعلن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، الخميس، أن بلاده باشرت إنقاذ أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية هي "آيريس بوشهر"، موضحا أن السفينة طلبت الإذن بالرسو في أحد الموانئ المحلية بعد تعرض أحد محركاتها لضرر غير محدد، مما استدعى تدخلا فوريا لتأمين سلامة المتواجدين على متنها لضمان عدم وقوع كارثة بحرية جديدة.

حياد سريلانكا تجاه كل سفينة إيرانية

وأكد ديساناياكي أن سريلانكا بصفتها دولة محايدة، قامت بتقييم التزاماتها الدولية وقررت تولي مسؤولية سفينة إيرانية وطاقمها بعد التشاور مع السفارات المعنية بما في ذلك سفارة طهران.

وشدد الرئيس السريلانكي، على موقف بلاده الواضح بعدم الانحياز أو الخضوع لأي دولة، حيث شملت العملية انتشال 208 أشخاص من سفينة إيرانية ونقلهم لميناء كولومبو، بينما تم سحب السفينة ذاتها إلى ميناء ترينكومالي لاستكمال الفحوصات الفنية.

جريمة حرب ضد سفينة إيرانية سابقة

ويأتي ذلك، بعد يوم من إنقاذ 32 شخصا من سفينة إيرانية أخرى هي "إيريس دينا"، التي دمرتها القوات الأمريكية بطوربيد مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأن "دينا" كانت سفينة تدريب غير مسلحة عائدة من مناورة مع البحرية الهندية، معتبرا استهدافها جريمة حرب بحق ضباط وبحارة غير مسلحين كانوا على متن تلك السفينة إيرانية التي تعرضت للهجوم الغادر.