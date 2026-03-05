توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز

"إصابة في البداية وهدف".. ملخص شوط الأهلي والمقاولون العرب الأول في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره المقاولون العرب بثلاثية لهدف، في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ40 في المركز الثالث متساوياً مع المتصدر نادي الزمالك والذي ينتظره مواجهة غداً أمام الاتحاد السكندري، فيما جاء المقاولون في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للمواجهة كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، زيزو، مروان عثمان.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاون العرب

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هجمة للأهلي عن طريق كريم فؤاد تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 7: سقوط كريم فؤاد ودخول الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 9: تبديل اضطراري بخروج كريم فؤاد ونزول أحمد عيد

الدقيقة 15: حارس المقاولون العرب أبو السعود ينقذ مرماه من هجمة مروان عثمان

الدقيقة 21: الأهلي يهدر هجمة خطيرة بعد تسديدتي إمام وزيزو.

الدقيقة 33: سيطرة للأهلي دون خطورة حقيقة على المرمى.

الدقيقة 35: تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي.

الدقيقة 37: تسديدة من المقاولون العرب تصطدم بدفاع الأهلي.

الدقيقة 45: الأهلي يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة من ديانج مرت خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 45: بطاقة صفراء للاعب المقاولون العرب جواكيم أوجيرا

بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: المقاولون العرب يسجل التعادل بعد عرضية من الجانب الأيسر أخطأ دفاع الأهلي في التعامل معها.

الدقيقة 53: الحكم يعود إلى تقنية الفار.

الدقيقة 55: الحكم يلغي هدف التعادل للمقاولون العرب بداعي التسلل.

الدقيقة 58: إصابة إسلام عبداللاه لاعب المقاولون وخروجه لتلاقي العلاج.

الدقيقة 59: تبديل اضطراري للذئاب بخروج إسلام عبداللاه ومشاركة إبراهيم القاضي.

الدقيقة 65: رأسية من أحمد نادر حواش تمر على يمين شوبير.

الدقيقة 71: إمام عاشور يضيف الهدف الثاني للأهلي.

الدقيقة 76: هجمة جديدة للأهلي لكن ينجح المقاولون في أفسدها.

الدقيقة 80: فرصة خطيرة للمقاولون العرب لتقليص الفارق ولكنها مرت أعلى مرمى شوبير.

الدقيقة 85: محمد سالم يسجل الهدف الأول للذئاب من تسديدة قوية مرت على يمين شوبير.

الدقيقة 87: هجمة خطيرة للأهلي بعد تسديدة مروان عثمان.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 9 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة 95: حسين الشحات يسجل الهدف الثالث للأهلي

نهاية المباراة