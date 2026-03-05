حذر ديفيد براونشتاين نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في إسرائيل، الموظفين من إمكانية طردهم من البلاد عقب نشر سلسلة من رسائل السفير مايك هاكابي الداخلية، والتي تسببت في حالة من التوتر الملحوظ بين الحلفاء في المنطقة.

عقوبات تسريب رسائل السفير مايك هاكابي

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع، بأن التحذير الذي وجهه براونشتاين لموظفي السفارة هذا الأسبوع وصف تداول رسائل هاكابي الخاصة بأنه انتهاك جسيم لـ"الأمن التشغيلي".

وشدد المسؤول، على أن هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أنه سيكون سببا مباشرا للإقالة من المنصب نهائيا واتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق المتورطين، في حين لم ترد وزارة الخارجية على هذه الأنباء.

محتوى رسائل السفير مايك هاكابي المسربة

كشفت إحدى المذكرات المسربة التي أُرسلت إلى الدبلوماسيين الأمريكيين هذا الأسبوع، عن جانب من رسائل السفير مايك هاكابي التي مازح فيها الموظفين بشأن موضوع الإنجاب أثناء فترة الحجر الصحي، وفق ما نقلته "سي إن إن" عن مصدر.

وتسببت هذه الصياغات في إثارة تساؤلات حول طبيعة التواصل الداخلي في البعثة الدبلوماسية خلال الأزمات العسكرية الجارية.

توجيهات المغادرة في رسائل السفير مايك هاكابي

تضمنت رسائل هاكابي، المسربة نصيحة وجهها السفير الأمريكي لموظفيه يوم الجمعة الماضي، مفادها أنه في حال رغبتهم في مغادرة البلاد وسط احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران، فعليهم "أن يفعلوا ذلك اليوم".

وأوضح مصدر مطلع، أن هاكابي طمأن الموظفين حينها بأنه "لا يوجد سبب للذعر"، معتبرا أن هذا التوجيه جاء من قبيل "الحرص الشديد"، مما يعكس حساسية الموقف الأمني والعملياتي الذي تحاول السفارة الحفاظ على سريته في ظل التوترات الإقليمية.