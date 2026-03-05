هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط الأمريكي فوق 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عام، بفعل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على الإمدادات العالمية.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1100 نقطة، بينما خسر مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أكثر من 1%، وسط مخاوف المستثمرين من استمرار التوترات في مضيق هرمز وخفض إنتاج النفط في الخليج. ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، وقفز النفط الأمريكي بنسبة 8.5% إلى 81.01 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

وبحسب وول ستريت جورنال، يعكس هذا التراجع قلق الأسواق من استمرار اضطراب إمدادات الطاقة، مع تأجيل شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على الشركات الكبرى وأسواق السندات.

تذبذبت أسواق الأسهم والسندات مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وضربات إسرائيل على طهران، وإطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل، في حين أعلنت السعودية وأذربيجان اعتراضها أو الرد على الهجمات الإقليمية. كما تأثرت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا بعد تقارير حول احتمال فرض قيود على شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي عالميًا.

