إعلان

انخفاض الأسهم الأمريكية 1100 نقطة مع صعود النفط

كتب : أحمد الخطيب

11:32 م 05/03/2026 تعديل في 11:45 م

مؤشر داو جونز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط الأمريكي فوق 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عام، بفعل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على الإمدادات العالمية.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1100 نقطة، بينما خسر مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أكثر من 1%، وسط مخاوف المستثمرين من استمرار التوترات في مضيق هرمز وخفض إنتاج النفط في الخليج. ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، وقفز النفط الأمريكي بنسبة 8.5% إلى 81.01 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

اقرأ أيضًا:

النفط يقفز 5% مع اضطراب الإمدادات وحرب الشرق الأوسط

وبحسب وول ستريت جورنال، يعكس هذا التراجع قلق الأسواق من استمرار اضطراب إمدادات الطاقة، مع تأجيل شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على الشركات الكبرى وأسواق السندات.

تذبذبت أسواق الأسهم والسندات مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وضربات إسرائيل على طهران، وإطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل، في حين أعلنت السعودية وأذربيجان اعتراضها أو الرد على الهجمات الإقليمية. كما تأثرت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا بعد تقارير حول احتمال فرض قيود على شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي عالميًا.

اقرأ أيضًا:

قفزة في وقود الطائرات بأوروبا مع تهديد حرب الشرق الأوسط للإمدادات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسهم الأمريكية داو جونز ستاندرد آند بورز ناسداك أسواق السندات إنفيديا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
شئون عربية و دولية

تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
"الرفاعية" تصدر بيانًا عاجلًا بشأن قيام فتاة بالرقص بمدفن شاه إيران بمسجد
أخبار مصر

"الرفاعية" تصدر بيانًا عاجلًا بشأن قيام فتاة بالرقص بمدفن شاه إيران بمسجد
19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة
حوادث وقضايا

19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
أخبار وتقارير

السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة