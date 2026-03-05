إعلان

الأرصاد: طقس مستقر الجمعة مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق

كتب : محمد نصار

11:28 م 05/03/2026

طقس الجمعة.. أجواء باردة صباحًا وشبورة تصل حد الضب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 6 مارس 2026، حيث توجد أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ثم يصبح دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مع عودة البرودة ليلًا.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس

