كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 6 مارس 2026، حيث توجد أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ثم يصبح دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مع عودة البرودة ليلًا.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

