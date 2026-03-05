إعلان

أذربيجان: تعليق عبور البضائع عبر الحدود مع إيران

كتب : عبدالله محمود

11:26 م 05/03/2026

أذربيجان

أصدرت حكومة أذربيجان قرار اليوم الخميس، بتعليق حركة شاحنات البضائع عبر الحدود بين أذربيجان وإيران بعد تعرض مطار نخجوان الدولي لقصف.

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية "APA"، إن هذا القرار جاء نتيجة شن هجمات على جمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان باستخدام طائرات بدون طيار انطلقت إيران.

وكان تعرض مطار نخجوان الدولي ومدرسة ومواقع أخرى لقصف من إيران. ونتيجة للهجمات، أصيب عدد من المدنيين وتضرر مبنى الركاب في المطار.

وأشار الوكالة الأذربيجانية إلى أنه نظراً للوضع الحالي الناجم عن هذه الهجمات، والتي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعليق حركة شاحنات البضائع بشكل كامل ومؤقت عبر جميع نقاط العبور الحدودية على الحدود بين أذربيجان وإيران، بما في ذلك نقل البضائع العابرة.

ومن جانبه، نفى الجيش الإيراني استهداف أذربيجان، مؤكدًا أن إسرائيل هي المسؤولة عن حادثة المسيرة وأن الهدف من ذلك هو اتهام إيران زورًا.

