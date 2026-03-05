أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، إغلاق المسجد الأقصى وكافة المواقع المقدسة في مدينة القدس أمام المصلين، مما يمنع إقامة صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، نتيجة لتداعيات المواجهة العسكرية المستمرة مع إيران.

أسباب إغلاق المسجد الأقصى الميدانية

وأشار رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية هشام إبراهيم، إلى أن قرار إغلاق المسجد الأقصى سببه الهجمات الصاروخية الإيرانية المتواصلة التي تعرض حياة الجميع للخطر، وفق تعبيره.

وأوضح إبراهيم، أن هذه الإغلاقات تتماشى مع التدابير الوقائية الوطنية المتبعة في ظل حالة الطوارئ وحظر التجمعات العامة المعمول به حاليا لتأمين الجبهة الداخلية.

قرار إغلاق المسجد الأقصى والمقدسات

وأكد إبراهيم، أن إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ستمتد لتشمل حائط البراق وكنيسة القيامة أيضا، حيث ستظل هذه المواقع مغلقة أمام الزوار والمصلين، مضيفا أن " إسرائيل تظل ملتزمة بحرية العبادة والدين" رغم هذه القيود، وفق ادعائه.

وأشار، إلى أن الجمعتين الماضيين من شهر رمضان شهدتا حضور 80 ألفا و100 ألف مصل على التوالي قبل اندلاع الحرب التي فرضت واقعا أمنيا مغايرا.

قيود الجبهة الداخلية وفرض إغلاق المسجد الأقصى

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، بأن إغلاق المسجد الأقصى والمواقع المقدسة في القدس دخل حيز التنفيذ منذ بداية الصراع العسكري.

وتأتي هذه الإجراءات، تنفيذا لقيود قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تحظر تماما أي تجمعات تضم أكثر من 50 شخصا لضمان السلامة العامة.

وشدد إبراهيم، على أن الهدف من العملية العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة هو إزالة "التهديدات الوجودية ضد إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، والعمل على خلق واقع إقليمي جديد ينهي مبررات إغلاق المسجد الأقصى والمواقع الدينية مستقبلاً من خلال القضاء على مصادر التهديد الصاروخي في المنطقة".