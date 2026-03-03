نجح فريق من الباحثين الشباب في معهد طب الأسنان التابع لـجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، في تطوير علكة علاجية لا يقتصر دورها على إنعاش النفس، بل تمتد فائدتها إلى مقاومة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وتعزيز صحة الفم بشكل عام.

فكرة ابتكار العلكة

ويشير القائمون على المشروع إلى أن المشكلة الأساسية في العناية بالأسنان تكمن في الفترات الفاصلة بين مرات التفريش، فعلى الرغم من أن معظم الأشخاص ينظفون أسنانهم مرتين يوميا، تبقى بقايا الطعام عالقة على سطح المينا لساعات، حيث تتفاعل مع البكتيريا وتؤدي إلى تخمرها، ما يمهد لظهور التسوس، بحسب شبكة جازيتا.رو.

وسعى فريق يضم أطباء أسنان ومتخصصين إلى ابتكار وسيلة وقائية سهلة الاستخدام يمكن دمجها في الروتين اليومي.

كيف تعمل العلكة؟

تحمل العلكة اسم Caligenta Oral Care، وتعتمد على تركيبة تحتوي على مركب إنزيمي مبتكر تقدم الفريق بطلب تسجيل براءة اختراع له.

وأثناء المضغ، يعمل النظام الإنزيمي على إذابة طبقة البلاك الناعم وتحويلها إلى مادة ذات خصائص مضادة للبكتيريا، ما يحد من تكاثر الميكروبات المرتبطة بتسوس الأسنان.

كما أضيف الكالسيوم إلى التركيبة بهدف دعم مينا الأسنان وتقويتها، ووفقا للمطورين، فإن للعلكة تأثيرا تراكميا، إذ تترسخ المكونات النشطة تدريجيا في الطبقة السطحية للسن، ما يعزز مقاومته للتسوس حتى عند التوقف المؤقت عن الاستخدام.

العلكة بتركيز أعلى

وكشف مركز سكولكوفو عن الابتكار، ويستعد الفريق لبدء الإنتاج داخل روسيا فور وصول المواد الخام اللازمة، ويؤكد المبتكرون أن منتجهم يتميز بتركيز أعلى من المواد الفعالة مقارنة بالمنتجات المشابهة، مع تحقيق توازن أفضل بين السعر والكفاءة.

هل تغني العلكة عن تنظيف الأسنان؟

ورغم هذه المزايا، يشدد الفريق على أن العلكة لا تغني عن تنظيف الأسنان التقليدي صباحا ومساء، لكنها وسيلة داعمة بين فترات التفريش، ويعمل الباحثون على تطوير جيل أكثر تطورا قد يساهم مستقبلا في تقليل الحاجة إلى التنظيف الميكانيكي جزئيا، إضافة إلى خطط لإطلاق أنواع أخرى من العلكة الوظيفية لدعم المناعة والمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

