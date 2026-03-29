قد تبدو بعض الأعراض اليومية مثل صعوبة النوم أو التعرق أثناء الليل أمورا عادية ترتبط بالإجهاد أو القلق، لكن استمرارها بشكل متكرر قد يحمل دلالات صحية تستحق الانتباه، فالجسم أحيانا يرسل إشارات مبكرة تنبّه إلى وجود خلل داخلي، وقد يكون تجاهلها سببا في تأخر التشخيص.

الأرق والتعرق الليلي.. ماذا يكشفان؟

الأرق هو اضطراب يعيق القدرة على النوم أو الاستمرار فيه، ما يؤثر على النشاط الذهني والبدني، أما التعرق الليلي، فيتمثل في إفراز كميات كبيرة من العرق أثناء النوم، حتى في درجات حرارة معتدلة، وقد يصل إلى حد إزعاج النوم بشكل ملحوظ.

متى يصبح الأرق والتعرق الليلي مقلقان؟

عند تكرار الأرق والتعرق الليلي لفترة طويلة دون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم، وفي بعض الحالات، ارتبطت هذه الأعراض بأمراض خطيرة، من بينها بعض أنواع السرطان مثل سرطانات الدم أو الغدد الليمفاوية، نتيجة تأثيرها على الجهاز المناعي ووظائف الجسم.

علامات أخرى تستدعي الانتباه

تزداد أهمية زيارة الطبيب إذا ظهرت أعراض أخرى بالتزامن مع هذه الحالات، مثل: فقدان الوزن بشكل غير مبرر، إرهاق دائم دون سبب واضح، ارتفاع متكرر في درجة الحرارة، تضخم في الغدد الليمفاوية، ضعف الشهية، وهذه المؤشرات قد تعكس وجود مشكلة صحية تتطلب تشخيصا مبكرا.

أسباب شائعة لا تدعو للقلق

في المقابل، قد تكون هذه الأعراض ناتجة عن عوامل أقل خطورة، مثل: التوتر والضغوط النفسية، اضطرابات هرمونية، بعض الأدوية، عادات يومية غير صحية، كالإفراط في تناول المنبهات أو استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

لماذا التشخيص المبكر مهم؟

التعامل مع الأعراض المستمرة يساهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها الأولى، ما يزيد من فرص العلاج ويقلل من المضاعفات، لذلك، فإن مراقبة أي تغير غير طبيعي في الجسم وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب خطوة أساسية للحفاظ على الصحة.

