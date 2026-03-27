انخفاض مستوى السكر في الدم، أو ما يعرف بهبوط السكر، حالة طبية طارئة قد تصيب أي شخص، وتسبب أعراضا مثل الدوخة، التعرق، الارتعاش، وخفقان القلب.

ومع ذلك، يمكن التعامل مع هذه الحالة بسرعة باستخدام أطعمة طبيعية غنية بالكربوهيدرات والسكريات الصحية لرفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل آمن.

وفقا لموقع Verywell Health، تناول نحو 15 جراما من الكربوهيدرات السريعة الامتصاص يمكن أن يساعد على استقرار مستوى السكر، مثل الموز، العنب، الأناناس، وعصائر الفاكهة الطبيعية.

ما هي أفضل الفواكه لرفع مستوى السكر بسرعة؟

هل الموز مفيد عند هبوط السكر؟

الموز يحتوي على حوالي 25 جراما من الكربوهيدرات في حبة متوسطة، منها 18 جراما سكريات طبيعية، بالإضافة إلى الألياف البسيطة التي تسمح بامتصاص أسرع للجلوكوز إلى الدم، مما يجعله خيارا ممتازا عند الشعور بالدوار أو التعب.

هل الأناناس يمكنه رفع السكر بسرعة؟

الأناناس يتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع حوالي 82، ما يعني أنه يرفع السكر بسرعة.

وكوب واحد من قطع الأناناس يوفر نحو 22 جراما من الكربوهيدرات، 16 جراما منها سكريات طبيعية، مع 2 جرام ألياف، ما يجعله خيارا سريعا وفعالا.

ما دور التمر والعنب في معالجة هبوط السكر؟

-التمر: كل تمرة تحتوي على حوالي 18 جراما من الكربوهيدرات، 16 جراما منها سكريات طبيعية، ويعزز الطاقة بسرعة.

-العنب: نصف كوب يوفر نحو 15 جراما من الكربوهيدرات، وسريع الهضم، ما يجعله وسيلة سهلة ولذيذة لرفع السكر.



هل المشروبات السكرية تؤثر على استقرار السكر؟

الإفراط في المشروبات الغازية المحلاة، عصائر الفاكهة الصناعية، ومشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي لارتفاع سريع يليه انخفاض حاد في مستوى السكر، لذلك الأفضل الابتعاد عنها.

كيف يساعد الترطيب والنشاط البدني؟

شرب الماء بانتظام يحافظ على توازن الجسم ويقلل تأثير انخفاض السكر.

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة، مع تناول وجبة خفيفة قبل وبعد التمرين.

