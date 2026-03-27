تشكل الأشهر الأولى من الحمل مرحلة حاسمة في حياة المرأة، حيث يحدث العديد من التغيرات الهرمونية والجسدية التي تتطلب عناية خاصة.

والحفاظ على صحة الأم في هذه الفترة لا يحميها فحسب، بل يضمن أيضا النمو السليم للجنين ويقلل من المخاطر المحتملة خلال المراحل اللاحقة من الحمل.

وفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ"مصراوي"، فإن الفترة الأولى من الحمل تحتاج إلى متابعة دقيقة للعادات اليومية، بما في ذلك التغذية السليمة، الراحة الكافية، ومراقبة أي أعراض غير طبيعية قد تظهر، مثل النزيف أو الغثيان المفرط أو التعب الشديد.

ما الأطعمة الضرورية في الأشهر الأولى من الحمل؟

توصي الدكتورة زكية أبوسليمان بالاعتماد على الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، الحديد، والكالسيوم، إلى جانب البروتينات والفواكه والخضروات الطازجة، لتقليل خطر التشوهات الخلقية ودعم صحة الأم والجنين على حد سواء.

كيف تحافظين على نشاطك أثناء الحمل؟

ينصح بتناول الماء بانتظام والحفاظ على نشاط بدني خفيف مثل المشي أو تمارين الاسترخاء الخاصة بالحوامل، لأنها تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل الشعور بالإرهاق والغثيان.

ما الأعراض التي تتطلب الانتباه المبكر أثناء الحمل؟

أي نزيف، آلام شديدة في البطن، أو دوار مستمر يجب أن يتم فحصه فورا، حيث يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى مشاكل تحتاج إلى تدخل طبي سريع.

كيف تتعاملين مع الغثيان الصباحي أثناء الحمل؟

الغثيان الصباحي شائع جدا في الأشهر الأولى، وتوصي الدكتورة زكية أبو سليمان بتناول وجبات صغيرة ومتكررة، وتجنب الأطعمة الدهنية والحارة، بالإضافة إلى الراحة الكافية وتناول السوائل بين الوجبات.

اقرأ أيضا:

