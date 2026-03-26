أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)

كتب : هاني صابر

06:16 م 26/03/2026 تعديل في 06:49 م
    مي عزالدين (2)
    مي عزالدين (1)

كشفت الفنانة مي عزالدين، عن أول ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا

أول ظهور لـ مي عزالدين على إنستجرام

ونشرت مي عزالدين، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، ووضعت عليها إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايه الجمال ده ما شاء الله ربنا يسعد قلبك يا عمري" ، "أيوة القمر رجع" ، "طل القمر من جديد" ، "وحشتينا" ، "البرنسيسة القمر أجمل واحدة" ، "نورتي الدنيا كلها يا عسل" ، "حمدلله على السلامة يا أجمل مي".

وكانت الفنانة مي عزالدين، مرت بأزمة صحية شديدة، أدت إلى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية، حيث كتب زوجها أحمد تيمور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وقتها: "مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، دخلت المستشفى بقالها أسبوع وأجرت جراحة النهاردة من كام ساعة، وفي العناية المركزة حاليًا.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل بعد إذنكم".

مرض مي عزالدين

ونقلا عن موقع "ET بالعربي"، أوضح التقرير الطبي لحالة مي عز الدين حدوث انتشار كثيف للصديد في معظم أنحاء المعدة وحول الأمعاء، ما أدى إلى التصاقها والضغط على الحوض، وهو ما استدعى تدخلا جراحيا سريعا لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض من الصديد.

اقرأ أيضا:

بسبب "مطلوب عائلياً".. كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل"

سحر رامي تكشف تفاصيل حياتها بعد وفاة حسين الإمام: "كنت ضايعة"

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأمطار توقفت".. صور ترصد أجواء المهندسين بعد انتهاء الطقس السيئ
أخبار مصر

"الأمطار توقفت".. صور ترصد أجواء المهندسين بعد انتهاء الطقس السيئ
رينارد: ودية مصر تحدد اختياراتي قبل كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

رينارد: ودية مصر تحدد اختياراتي قبل كأس العالم 2026
للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
أخبار المحافظات

للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
"خيار الاستحواذ".. ترامب يُلوّح بالسيطرة على نفط إيران بسيناريو فنزويلا
شئون عربية و دولية

"خيار الاستحواذ".. ترامب يُلوّح بالسيطرة على نفط إيران بسيناريو فنزويلا

أول رد رسمي على أنباء رسو سفينة فولاذ متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة