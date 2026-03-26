كشفت الفنانة مي عزالدين، عن أول ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا

أول ظهور لـ مي عزالدين على إنستجرام

ونشرت مي عزالدين، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، ووضعت عليها إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايه الجمال ده ما شاء الله ربنا يسعد قلبك يا عمري" ، "أيوة القمر رجع" ، "طل القمر من جديد" ، "وحشتينا" ، "البرنسيسة القمر أجمل واحدة" ، "نورتي الدنيا كلها يا عسل" ، "حمدلله على السلامة يا أجمل مي".

وكانت الفنانة مي عزالدين، مرت بأزمة صحية شديدة، أدت إلى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية، حيث كتب زوجها أحمد تيمور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وقتها: "مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، دخلت المستشفى بقالها أسبوع وأجرت جراحة النهاردة من كام ساعة، وفي العناية المركزة حاليًا.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل بعد إذنكم".

مرض مي عزالدين

ونقلا عن موقع "ET بالعربي"، أوضح التقرير الطبي لحالة مي عز الدين حدوث انتشار كثيف للصديد في معظم أنحاء المعدة وحول الأمعاء، ما أدى إلى التصاقها والضغط على الحوض، وهو ما استدعى تدخلا جراحيا سريعا لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض من الصديد.

