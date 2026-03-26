البقوليات من أبسط الأطعمة المتوفرة، لكنها في الوقت نفسه أكثرها قيمة غذائية، إذ تحتوي على عناصر أساسية يحتاجها الجسم يوميا للحفاظ على نشاطه وصحته، ومع تنوع طرق إعدادها وسهولة تقديمها، يمكن أن تكون بديلا مثاليا للوجبات الخفيفة المصنعة التي تفتقر غالبا إلى الفائدة الغذائية.

ومن بين أبرز هذه البقوليات الترمس والفول والحمص والحلبة المنبتة، وهي مجموعة متكاملة تجمع بين الطعم الجيد والفوائد الصحية، بحسب موقع هيلث.

ما تأثير الفول على القلب والجسم؟

أما الفول، فيتميز بقدرته على تزويد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي بفضل احتوائه على الكربوهيدرات المعقدة، التي تتحلل ببطء وتمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم، كما أنه غني بعناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تدعم صحة القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

ما فوائد تناول الترمس؟

الترمس يحتوي على البروتين النباتي، الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ويدعم بناء العضلات، كما يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلى جانب معادن مهمة مثل المغنيسيوم والحديد والفوسفور، التي تدعم وظائف الجسم المختلفة، خاصة العضلات والعظام.

ماذا تفعل الحلبة المنبتة في جسمك؟

أما الحلبة المنبتة، فهي خيار مميز بفضل ما تحدثه عملية الإنبات من زيادة في القيمة الغذائية للبذور، إذ ترتفع نسبة الفيتامينات والإنزيمات المفيدة، وتصبح المعادن أكثر قابلية للامتصاص، كما تساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي.

هل الحمص يدعم الجهاز المناعي ويخفض الكوليسترول؟

الحمص من أكثر البقوليات توازنا من الناحية الغذائية، إذ يجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من المعادن مثل الحديد والزنك والفوسفور، ويساعد هذا المزيج على تعزيز الشعور بالشبع، وتحسين عملية الهضم، ودعم الجهاز المناعي، إلى جانب المساهمة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

