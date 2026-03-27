أحيت النجمة أنغام، مساء الخميٍس، حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية، نقلته شاشة قناة "إم بي سي مصر" على الهواء مباشرة، وحمل عنوان "حفلة صوت مصر"، وذلك تحت قيادة المايسترو الكبير هاني فرحات.

المايسترو هاني فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام

ويقام حفل أنغام في جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وبقيادة المايسترو هاني فرحات، وبتنظيم من شركة بنش مارك، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك ضمن حفلات العيد.



وقدمت أنغام خلال الحفل الذي رفع لافتة "كامل العدد"، مجموعة من الأغاني منها "لوحة باهتة" و "بتوصفني بتكسفني" و"إيه الأخبار" التي قدمتها بإحساس عالي على المسرح، وشاركها الجمهور غناء أغنية "على فكرة".

كما أبدعت أنغام خلال الحفل في الغناء باللهجة الخليجية بأغنية "وين تروح"، وتفاعل الجمهور معها في غناء أغنية "حالة خاصة".

حفل أنغام في الرياض

وكان آخر حفل أحيته أنغام بالسعودية ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته السادسة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وحمل عنوان "ليلة الحب صوت مصر" في أمسية استثنائية تزامنت مع ختام عام 2025 واستقبال عام 2026.

وظهرت أنغام على المسرح بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت مجموعة من الأغاني منها "أنا بسأل عليك، هو أنت مين، سيبك، بتحبها ولا، وغيرها من الأغاني، كما أعدت أغنية جديدة بمناسبة الحفل بعنوان "الحب حالة" لتقدمها أمام الجمهور.

