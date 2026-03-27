الأخيرة.. تداول صورة لـ"خامنئي" قبل اغتياله في مقر إقامته بطهران

كتب : محمد أبو بكر

03:39 ص 27/03/2026

علي خامنئي في آخر صورة له

تداولت منصات إعلامية إيرانية، صورة قيل إنها الأخيرة للمرشد الإيراني علي خامنئي، داخل مكتبه، وذلك قبيل إعلان استهدافه.

وكان علي خامنئي أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران، حيث تولى منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية منذ عام 1989.

وتحكم "خامنئي"، في مفاصل الدولة الأساسية، بإشرافه على القوات المسلحة والحرس الثوري، والسياسات العامة للدولة، وتعيين كبار المسؤولين والقضاة، وتحديد التوجهات الاستراتيجية الداخلية والخارجية. حيث يُعد منصبه أعلى من منصب رئيس الجمهورية في النظام الإيراني.

وفي 1 مارس 2026، تم الإعلان رسميًا عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران.

