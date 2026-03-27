كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من السبت 28 مارس وحتى الأربعاء 1 أبريل 2026.

حالة الطقس من السبت الأربعاء

يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا.

كما توجد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح السبت 28 مارس

يوجد نشاط رياح يوم السبت 28 مارس قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

فرص أمطار لمدة 48 ساعة

توقعت الأرصاد، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي السبت 28 مارس والأحد 29 مارس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح من الإثنين 30 مارس إلى الأربعاء 1 أبريل على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

