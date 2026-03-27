ترامب يصبح أول رئيس أمريكي يوقع على أوراق الدولار أثناء ولايته

كتب : محمد أبو بكر

03:45 ص 27/03/2026

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصبح أول رئيس أمريكي يجري توقيعه على الأوراق النقدية الأمريكية أثناء فترة ولايته.

ستظهر توقيعات ترامب جنبًا إلى جنب مع توقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت، في خطوة غير مسبوقة قالت الوزارة إنها تأتي بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بي بي سي.

وقال بيسنت: "لا يوجد وسيلة أقوى للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم والرئيس دونالد ترامب من ظهور أوراق الدولار الأمريكي تحمل اسمه".

وسيتم طباعة أول أوراق من فئة 100 دولار بتوقيعي ترامب وبيسنت في يونيو المقبل، على أن تتبعها أوراق أخرى لاحقًا.

يذكر أن الأوراق النقدية الحالية تحمل توقيعات وزير الخزانة السابق الرئيس جو بايدن جانيت يلين وأمين الخزانة لين ماليربا.

وأوضح "بيسنت"، أن طباعة أوراق نقدية تحمل اسم ترامب تمثل وسيلة قوية للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم، مؤكدًا على أن العملة الأمريكية ستظل رمزًا للازدهار والقوة والروح الثابتة للشعب الأمريكي.

ويصادف عام 2026 الذكرى الـ250 للإعلان الرسمي لاستقلال 13 ولاية أمريكية عن بريطانيا.

