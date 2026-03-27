

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلق عميق، إزاء الضربات الصاروخية الأخيرة التي وقعت بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، محذّرة من أن أي ضرر للبنية التحتية يمكن أن يسبب حادثًا إشعاعياً كبيراً.

وقال رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة، إن الضربات التي تمت قد تؤثر على سلامة المنشأة النووية، مشددًا على ضرورة أقصى درجات ضبط النفس لحماية السلامة النووية ومنع وقوع كارثة تتجاوز حدود الموقع.

وأكدت المنظمة الدولية أن أي ضرر للبنية النووية أو أنظمة الدعم يمكن أن يؤدي إلى خطر إشعاعي واسع النطاق.