"الطاقة الذرية": الاستهدافات قرب محطة بوشهر النووية قد تؤدي لـ"حادث إشعاعي"

كتب : محمد أبو بكر

04:00 ص 27/03/2026

محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلق عميق، إزاء الضربات الصاروخية الأخيرة التي وقعت بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، محذّرة من أن أي ضرر للبنية التحتية يمكن أن يسبب حادثًا إشعاعياً كبيراً.

وقال رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة، إن الضربات التي تمت قد تؤثر على سلامة المنشأة النووية، مشددًا على ضرورة أقصى درجات ضبط النفس لحماية السلامة النووية ومنع وقوع كارثة تتجاوز حدود الموقع.

وأكدت المنظمة الدولية أن أي ضرر للبنية النووية أو أنظمة الدعم يمكن أن يؤدي إلى خطر إشعاعي واسع النطاق.

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: برودة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: برودة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة
تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
اقتصاد

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع

قدراتها تتآكل.. كيف أسقطت إيران إسرائيل في "مستنقع استنزاف"؟
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة