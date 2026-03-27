قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازحًا، سندخل إيران غدًا الساعة الثالثة. وهو ما يأتي أيضًا في سياق تهديداته السابقة حين قال إنه سيدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تقم طهران بما يجب عليها فعله.

وأضاف ترامب، في تصريحات لموقع فوكس نيوز الخميس، أن إيران طلبت مهلة لمدة 7 أيام قبل تدمير محطات الطاقة الإيرانية، مشيرًا إلى أنه منح الحكومة الإيرانية 10 أيام.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن السماح للأيديولوجية السيئة بامتلاك سلاح نووي، لافتًا إلى أن إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا لولا الضربات التي وجهت لها، وهو ما كان سيضر إسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين طلبوا تمديد مهلة عدم شن هجمات ضد منشآت الطاقة، مضيفا أن إيران وجهت ضربات لدول الخليج رغم عدم وجود مشاكل معها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تقدم خدمة كبيرة للعالم من خلال العملية ضد إيران، مؤكدا تحقيق انتصار وتدمير الأسطول البحري والسلاح الجوي الإيراني.