يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل، والتي توافق 24 أبريل 2026، وقد يؤثر هذا التغيير على الصحة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم تأثير تطبيق التوقيت الصيفي 2026 على الصحة، وفقا لـ "bbc".

لماذا يعاني الجسم من صعوبة التأقلم مع تغيير التوقيت؟

يعمل الجسم وفق ساعة داخلية تسمى الإيقاع اليومي، وينظم هذا النظام شعورك باليقظة أو النعاس، ويؤثر على إنتاج الهرمونات والتمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم، لذا فإن تغيير الساعة يؤثر على الصحة.

وهذا التغيير يخل بتوازن الساعة البيولوجية ويربك الجسم ويخل بأنماط النوم الطبيعية.

ما هي الآثار الصحية للتوقيت الصيفي؟

يلاحظ معظم الأشخاص الآثار الصحية السلبية مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في فصل الربيع، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في المشكلات الطبية والنفسية مباشرة بعد هذا التغيير.

ما هو تأثير التوقيت الصيفي على الصحة النفسية؟

لا يؤثر تغيير التوقيت على الجسم فحسب، بل أيضا على الصحة النفسية، ففقدان ساعة واحدة فقط من النوم يخل بالاستقرار العاطفي، مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للتوتر والقلق وتقلبات المزاج وتفاقم الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو شكل من أشكال الاكتئاب المرتبط بانخفاض التعرض لضوء النهار وزيادة في سرعة الانفعال وصعوبة في التركيز وتراجع الأداء المعرفي والاكتئاب والتعب والانعزال الاجتماعي والحرمان من النوم.

ما هي أضرار الحرمان من النوم؟

عندما يتغير جدول النوم يتأخر إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم، وهذا يجعل من الصعب عليك الذهاب إلى الفراش في الوقت المعتاد، مما يؤدي إلى تراكم نقص النوم.

ويؤدي نقص النوم إلى إضعاف القدرة على اتخاذ القرارات والتركيز والذاكرة ويضعف جهاز المناعة ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر والكافيين، مما يفاقم التعب مع مرور الوقت.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأشخاص المصابون بأمراض القلب يمكن أن يؤدي الإجهاد الناتج عن فقدان النوم واضطراب الساعة البيولوجية إلى حدوث مضاعفات قلبية وعائية.

الأشخاص الذين يعملون ليلا

مواعيد العمل غير المنتظمة ترهق النظام اليومي ويسبب الشعور بعدم الاستقرار.

كبار السن

يؤدي التقدم في السن إلى إبطاء قدرة الجسم على التكيف مع التغيرات في الضوء وجداول النوم.

الأطفال والمراهقون

أنماط نومهم المتغيرة تجعلهم أكثر حساسية لاضطرابات الوقت.

الأفراد الذين يعانون من مشكلات في الصحة العقلية

يمكن أن تتفاقم أعراض الاكتئاب والقلق عندما تتغير مواعيد النوم فجأة.

ما دور ضوء الشمس في تنظيم النوم والصحة؟

التغيير المفاجئ في ساعات النهار الناتج عن تغيير التوقيت يغير إشارات الجسم الطبيعية للاستيقاظ والنوم.

وفي الربيع يؤدي شروق الشمس المبكر وغروبها المتأخر إلى تأخير إنتاج الميلاتونين، مما يصعب النوم.

أما في الخريف، يسبب قصر ساعات النهار الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة.

نصائح عملية للتخفيف من آثار التوقيت الصيفي

-ابدأ بالذهاب إلى الفراش قبل 15 دقيقة كل ليلة، بدءا من ثلاثة أيام قبل موعد تغير التوقيت.

-التعرض لضوء الشمس الطبيعي الساطع في الصباح للمساهمة في إعادة ضبط الإيقاع اليومي.

-تقليل تناول الكافيين خلال الأسبوع لتحسين جودة النوم.

-الحفاظ على مواعيد الوجبات ثابتة لتعزيز الجدول الزمني الطبيعي للجسم.

-ممارسة الرياضة بانتظام، لكن تجنب التمارين الشاقة قبل النوم مباشرة.

