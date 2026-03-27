مع تقلبات الطقس، تصبح المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات ونزلات البرد، خاصة مع التغيرات الهرمونية التي تؤثر على المناعة.

وفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ"مصراوي"، فإن الحوامل بحاجة إلى اتباع إجراءات بسيطة لكنها فعالة لتقليل تأثير التقلبات الجوية، مع التركيز على التغذية المتوازنة والنوم الكافي وممارسة النشاط البدني المناسب.

كيف يمكن للحوامل تقوية جهاز المناعة خلال التقلبات الجوية؟

توصي الدكتورة زكية أبوسليمان، بالاعتماد على أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وD والزنك، لتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

كما ينصح بتناول الخضروات والفواكه الطازجة، البروتينات الصحية، والحبوب الكاملة.

هل يجب على الحامل تقليل التعرض للأتربة والغبار؟

يفضل الابتعاد عن الأماكن المغبرة قدر الإمكان، وارتداء كمامات طبية عند الخروج، وغسل اليدين والوجه بعد العودة للمنزل للحد من تأثير الأتربة على الجهاز التنفسي والمناعة.

ما الأنشطة الآمنة لدعم المناعة أثناء الحمل؟

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد الخاصة بالحوامل تساعد على تحسين الدورة الدموية، تقليل التوتر، ودعم جهاز المناعة، دون تعريض الأم أو الجنين للخطر.

كيف يمكن الوقاية من الأمراض الموسمية؟

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

كما يمكن استشارة الطبيب حول اللقاحات الموسمية الآمنة أثناء الحمل، مثل لقاح الإنفلونزا، لتقليل المخاطر الصحية.

هل النوم الكافي والترطيب يؤثران على المناعة؟

النوم المنتظم يدعم قوة جهاز المناعة ويقلل من الإرهاق، بينما شرب الماء والسوائل الصحية يحمي الجسم من الجفاف ويخفف من تأثير الأتربة على الجهاز التنفسي.

