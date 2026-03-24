البرتقال من أبرز الفواكه الشتوية التي يحرص على تناولها الكثيرون لتعزيز الصحة والمناعة، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في دعم وظائف الجسم خلال فصل الشتاء.



وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن البرتقال يعتبر بمثابة درع طبيعي للمناعة، خاصة خلال الأشهر الباردة، لاحتوائه على فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض الموسمية.



ما أبرز فوائد تناول البرتقال؟



وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن أبرز فوائد تناول البرتقال تتمثل في الآتي:

تقوية المناعة

فيتامين سي الموجود بكثرة في البرتقال يعزز قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والفيروسات.



تحسين الهضم



الألياف تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك.



الحفاظ على صحة القلب



البوتاسيوم ومضادات الأكسدة يساهمان في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.



تنشيط الدورة الدموية



مركبات الفلافونويد الموجودة في القشرة واللب تساعد على تحسين تدفق الدم.



تقوية العظام



يمد الجسم بفيتامين سي الذي يساهم في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة العظام والمفاصل.



الحفاظ على البشرة



مضادات الأكسدة تحارب علامات الشيخوخة وتحافظ على نضارة الجلد.



تخفيف التعب والإرهاق



السكر الطبيعي والفيتامينات المعدنية في البرتقال يمنحان الجسم طاقة سريعة ويقللان من الشعور بالإرهاق.

وأشار "صلاح" إلى أن تناول البرتقال بشكل يومي، سواء كفاكهة طازجة أو ضمن العصائر الطبيعية، يعد وسيلة سهلة لتعزيز الصحة العامة خلال فصل الشتاء، مع مراعاة عدم الإفراط لتجنب زيادة نسبة السكر في الدم.

