ترامب: إيران مارست ألاعيب مع أمريكا وأوباما منحها مئات المليارات

كتب : وكالات

09:25 م 10/05/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ظلت تمارس ألاعيب مع الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 47 عامًا.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأحد، أن إيران حققت مكسبًا كبيرًا عندما أصبح باراك حسين أوباما رئيسًا للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، أن أوباما لم يكن جيدًا معهم فحسب، بل كان رائعًا، إذ انحاز إليهم، وتخلى عن إسرائيل وجميع الحلفاء الآخرين.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن أوباما منح إيران دفعة قوية وكبيرة، ومئات المليارات من الدولارات، و1.7 مليار دولار نقدًا، نُقلت جوًا إلى طهران، وقُدمت لهم على طبق من فضة.

وأكد ترامب أن أوباما أفرغ جميع البنوك في واشنطن العاصمة وفرجينيا وماريلاند، مشيرًا إلى أن المبلغ كان ضخمًا لدرجة أن الإيرانيين لم يعرفوا ماذا يفعلون به عندما وصل.

ولفت ترامب، إلى أن إيران لم تر أموالًا كهذه من قبل، ولن ترى مثلها أبدًا، موضحًا أن الأموال نُقلت من الطائرة في حقائب، وأن الإيرانيين لم يصدقوا حظهم لأنهم وجدوا، بحسب وصفه، "أكبر مغفل على الإطلاق" في صورة رئيس أمريكي ضعيف وغبي.

وتابع ترامب: "لقد كان كارثة كقائد لنا، لكنه ليس بسوء جو بايدن النعسان".

وأضاف: "على مدى 47 عامًا، ظل الإيرانيون يستغلوننا، ويبقوننا في حالة انتظار، ويقتلون شعبنا بعبواتهم الناسفة على جوانب الطرق، ويدمرون الاحتجاجات، ومؤخرًا قضوا على 42 ألف متظاهر بريء أعزل، ويسخرون من بلدنا العظيم الآن لن يضحكوا بعد الآن".

"على رأسهم الخطيب".. نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في شقيقة المستشار
