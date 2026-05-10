أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بأن لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" قد يسبب الإصابة بمتلازمة الرئة الناتجة عن فيروس هانتا.

واستندت هذه الادعاءات إلى وثيقة تنظيمية قُدمت إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال عام 2021، غير أن مراجعة الوثائق الرسمية تُظهر بوضوح أن هذه الادعاءات مضللة ولا تستند إلى أي دليل علمي يثبت وجود علاقة سببية بين اللقاح والمرض، وفقا لوكالة "رويترز" البريطانية.

مزاعم منصات التواصل حول الآثار الجانبية للقاح فايزر

وتداول مستخدمون على منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس" منشورات تزعم أن "قائمة الآثار الجانبية للقاح فايزر تتضمن الإصابة بفيروس هانتا"، بل ذهب بعضهم إلى الادعاء بأن اللقاح نفسه يحتوي على الفيروس.

توضيح رسمي بشأن الأحداث الطبية المرتبطة باللقاح

لكن الإشارة إلى "متلازمة الرئة المرتبطة بفيروس هانتا" وردت ضمن ملحق بعنوان "قائمة الأحداث الطبية ذات الاهتمام الخاص"، وهي قائمة تضمنت جميع الحالات الصحية التي أُبلغ عنها خلال فترة متابعة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، سواء كانت مرتبطة به أم لا.

وأكدت "رويترز" نقلا عن متحدث باسم شركة فايزر، أن إدراج المرض في الوثيقة لا يعني أبدا أن اللقاح تسبب به.

إلى جانب ذلك، تتضمن الوثيقة نفسها تنبيها يوضح أن الحالات المدرجة لا تمثل بالضرورة آثارا جانبية مثبتة للقاح.

أنظمة الإبلاغ الطوعي وتصاريح الاستخدام

وبحسب الشركة، جُمعت البيانات من أنظمة الإبلاغ الطوعي عن الآثار الجانبية، ومنها نظام الإبلاغ الأمريكي الطوعي، خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2020، حين حصل لقاح "فايزر-بيونتيك" على تصريح الاستخدام الطارئ، وحتى 28 فبراير 2021.

موقف السلطات البريطانية من لقاح فايزر وفيروس هانتا

في وقت لاحق، وبعد مراجعة بيانات السلامة والفعالية، منحت السلطات البريطانية اللقاح ترخيصا كاملا للتسويق في أواخر 2022، مع نشر قائمة رسمية بالآثار الجانبية التي ثبت وجود علاقة سببية بينها وبين اللقاح.

ولم تتضمن تلك القائمة أي إشارة إلى فيروس هانتا أو الأمراض المرتبطة به.

ما هو فيروس هانتا وفقا للمنظمات الصحية؟

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، فإن بعض أنواع فيروسات هانتا قد تسبب متلازمة رئوية خطيرة تنتقل عادة من القوارض إلى البشر.

وتؤكد البيانات الرسمية الخاصة بلقاح "كوميرناتي"، وهو الاسم التجاري للقاح فايزر، أن تركيبته لا تحتوي على أي فيروسات حية، بما في ذلك فيروس هانتا.

تفشي سلالة أنديز

ويتزامن تجدد الجدل حول الفيروس، مع تفشٍ على متن سفينة سياحية ترفع العلم الهولندي، أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن سلالة "أنديز" من فيروس هانتا رُصدت لدى اثنين من المصابين الذين جرى نقلهم من السفينة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة "أنديز" هي النوع الوحيد المعروف بقدرته المحدودة على الانتقال بين البشر، وهو أمر نادر الحدوث ويرتبط عادة بالمخالطة الوثيقة والمطولة.

بناء على ذلك، فإن الادعاءات التي تربط لقاح فايزر بالإصابة بفيروس هانتا مضللة.

وأكدت "رويترز"، أن ظهور المرض ضمن وثيقة تنظيمية لا يعني أن اللقاح تسبب به، بل يعكس فقط تسجيل جميع الأحداث الطبية التي أُبلغ عنها خلال فترة المتابعة، بغض النظر عن سببها الفعلي.