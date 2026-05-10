يعد فقر الدم من أكثر المشكلات الصحية التي يواجها الكثير حول العالم، ويحدث نتيجة انخفاض عدد كرات الدم الحمراء أو نقص مستوى الهيموجلوبين في الجسم، ما يؤدي إلى ضعف وصول الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 4 علامات قد تشير إلى الإصابة بفقر الدم، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

1- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق

يعتبر الإرهاق الدائم من أكثر أعراض فقر الدم شيوعا، حيث يشعر المصاب بضعف عام وعدم القدرة على أداء الأنشطة اليومية بشكل طبيعي، حتى بعد الحصول على الراحة الكافية.

2- شحوب البشرة وبرودة الأطراف

يؤدي نقص الهيموجلوبين إلى انخفاض تدفق الدم الغني بالأكسجين، ما يسبب شحوب الوجه والجلد، بالإضافة إلى الشعور ببرودة اليدين والقدمين بشكل متكرر.

3- الدوخة والصداع المتكرر

يعاني بعض المصابين بفقر الدم من الدوخة أو الصداع المستمر، نتيجة انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ، وقد يصاحب ذلك صعوبة في التركيز أو الشعور بعدم الاتزان.

4- ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب

في الحالات المتوسطة أو الشديدة، قد يلاحظ المصاب ضيقًا في التنفس عند بذل مجهود بسيط، إلى جانب تسارع ضربات القلب، بسبب محاولة الجسم تعويض نقص الأكسجين.

نصائح طبية مهمة

ينصح الأطباء بضرورة إجراء الفحوصات الطبية في حال استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة، خاصة مع الشعور بالضعف العام أو فقدان الطاقة، لأن التشخيص المبكر يساعد على العلاج بشكل أسرع وتجنب المضاعفات.

اقرأ أيضا:

كيف تحمي نفسك من نقص الحديد؟.. نصائح لا تتجاهلها



تعاني فقر الدم؟.. إليك الطريقة المثالية لتناول مكملات الحديد



دون أدوية.. 5 خضروات وفواكه تقيك من الأنيميا وفقر الدم