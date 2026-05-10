رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استلام رد إيران على مقترح السلام الأمريكي
كتب : مصراوي
09:56 م 10/05/2026
رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأحد، استلام رد إيران على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا استمرار جهود باكستان لتحقيق سلام دائم في المنطقة وخارجها.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني - في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم "معركة الحقيقة" (يوم العلامة الحق) في إسلام آباد - إن جهود باكستان لتحقيق سلام دائم في المنطقة والعالم مستمرة.
وأضاف أبلغت للتو باستلام رد إيران "دون الخوض في مزيد من التفاصيل".