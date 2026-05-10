

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأحد، استلام رد إيران على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا استمرار جهود باكستان لتحقيق سلام دائم في المنطقة وخارجها.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني - في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم "معركة الحقيقة" (يوم العلامة الحق) في إسلام آباد - إن جهود باكستان لتحقيق سلام دائم في المنطقة والعالم مستمرة.

وأضاف أبلغت للتو باستلام رد إيران "دون الخوض في مزيد من التفاصيل".