قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق منح مهلة نهائية وأخيرة تنتهي في 30 يونيو للمستفيدين الذين لم يستلموا وحداتهم السكنية.

وأوضحت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن المهلة موجهة لمن أتموا الإجراءات البنكية ووقعوا العقود لكنهم تقاعسوا عن استلام المفاتيح وتركيب المرافق.

وأشارت إلى أن مبادرة "سكن لكل المصريين" منذ 2014 تهدف لتوفير حلول سكنية للفئات الأكثر احتياجًا وليس للاستثمار أو ترك الوحدات مغلقة لسنوات.

ولفتت إلى أن "بقاء الوحدات شاغرة بيمثل عبء على الدولة من تكاليف حراسة وصيانة، وبيحرم مواطنين تانيين في قوائم الانتظار من الاستفادة بيها".

وأكدت أن عدم الاستلام قبل 30 يونيو سيؤدي لإلغاء التخصيص وسحب الوحدات، وإعادة طرحها فورًا لمستفيدين جدد بقواعد الأولوية (متزوج ويعول ثم متزوج ثم أعزب).

وشددت الرئيس التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن الدولة قدمت دعمًا يصل لـ50% من قيمة الوحدة، ولن تسمح بترك ثروة عقارية غير مستغلة من غير المحتاجين فعلًا للسكن.