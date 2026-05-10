في عالم السوشيال ميديا، حيث تتحول الثواني القليلة إلى ملايين المشاهدات، سقطت صانعة محتوى في قبضة الأجهزة الأمنية بعد رحلة بحث محمومة عن “الترند” تجاوزت ـ بحسب التحريات ـ كل الخطوط الحمراء.

مباحث الآداب ترصد نشاط "بلوجر"

البداية كانت مع رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لعدد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر صفحات إحدى صانعات المحتوى، والتي تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء وحركات وإيحاءات وُصفت بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.

فيديو صانعة محتوى

ومع تصاعد الانتشار، بدأت التحريات لكشف هوية صاحبة الحسابات المتداولة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

سقوط بلوجر مصر الجديدة

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل رقمية أكدت نشاطها المرتبط بنشر المحتوى المثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بأنها تعمدت نشر تلك الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، في محاولة للوصول إلى شهرة أوسع عبر المنصات الرقمية.

