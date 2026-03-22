الحلبة الخضراء المنبتة تُعد من الأطعمة المفيدة جداً لصحة القلب وضغط الدم، حيث تحتوي على العديد من المركبات الغذائية التي تساعد في تقوية عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع “مصراوي” أبرز فوائد الحلبة الخضراء المنبتة، وفقًا لموقع “هيلث لاين”:

خفض ضغط الدم

تحتوي الحلبة الخضراء المنبتة على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

تعزيز صحة القلب

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الأمراض المختلفة، كما تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

تحسين الهضم

تساعد الحلبة على تعزيز عملية الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي.

غنية بالمعادن والفيتامينات

تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والفولات، والتي تساهم في تعزيز صحة الجسم بشكل عام.