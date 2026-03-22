تناوله على الريق.. نوع طعام يخفض الضغط ويقوي القلب

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 م 22/03/2026

ضغط الدم

الحلبة الخضراء المنبتة تُعد من الأطعمة المفيدة جداً لصحة القلب وضغط الدم، حيث تحتوي على العديد من المركبات الغذائية التي تساعد في تقوية عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع “مصراوي” أبرز فوائد الحلبة الخضراء المنبتة، وفقًا لموقع “هيلث لاين”:

خفض ضغط الدم

تحتوي الحلبة الخضراء المنبتة على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

تعزيز صحة القلب

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الأمراض المختلفة، كما تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

تحسين الهضم

تساعد الحلبة على تعزيز عملية الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي.

غنية بالمعادن والفيتامينات

تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والفولات، والتي تساهم في تعزيز صحة الجسم بشكل عام.

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث الطائرة
