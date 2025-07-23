إعلان

5 علامات مبكرة تكشف أنك على وشك الإصابة بالسكري

09:00 م الأربعاء 23 يوليو 2025

الإصابة بالسكري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور سعيد شلبي يقول، مرض السكري يعد من الامراض الصامتة التي قد تتطور دون أن يلاحظ الإنسان في بدايته، لكن هناك بعض الأعراض المبكرة التي يمكن أن تنذر بالخطر وتساعد في الكشف المبكر عن المرض قبل تفاقمه.

إليك أبرز 5 علامات تحذيرية قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

1- العطش الشديد والتبول المتكرر

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، إن زيادة معدل التبول، خاصة ليلاً، يصاحبها شعور دائم بالعطش، من أبرز علامات اختلال نسبة السكر في الدم

2- الإرهاق المستمر

وأكد، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، يشعر المريض بتعب عام وضعف في الطاقة.

3- الجوع الزائد رغم الأكل

يشعر المصاب بالسكري بالجوع المتكرر، حتى بعد تناول وجبة مشبعة، بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل سليم.

4- تشوش الرؤية

وأشار إلى إن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤثر على عدسة العين ويسبب ضبابية أو تشوش في الرؤية.

5- بطء التئام الجروح

وأختتم شلبي:" ملاحظة أن الجروح أو الخدوش البسيطة تستغرق وقتاً أطول من المعتاد للشفاء، قد يكون مؤشراً على الإصابة بالسكري ينصح الأطباء بضرورة إجراء فحص دوري لمستوى السكر في الدم، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض أو ظهرت واحدة من هذه العلامات ".

علامات الإصابة بالسكري مرض السكري الأعراض المبكرة لمرض السكري مرض السكري من الامراض الصامتة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)