5 علامات مبكرة تكشف أنك على وشك الإصابة بالسكري

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور سعيد شلبي يقول، مرض السكري يعد من الامراض الصامتة التي قد تتطور دون أن يلاحظ الإنسان في بدايته، لكن هناك بعض الأعراض المبكرة التي يمكن أن تنذر بالخطر وتساعد في الكشف المبكر عن المرض قبل تفاقمه.

إليك أبرز 5 علامات تحذيرية قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

1- العطش الشديد والتبول المتكرر

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، إن زيادة معدل التبول، خاصة ليلاً، يصاحبها شعور دائم بالعطش، من أبرز علامات اختلال نسبة السكر في الدم

2- الإرهاق المستمر

وأكد، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، يشعر المريض بتعب عام وضعف في الطاقة.

3- الجوع الزائد رغم الأكل

يشعر المصاب بالسكري بالجوع المتكرر، حتى بعد تناول وجبة مشبعة، بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل سليم.

4- تشوش الرؤية

وأشار إلى إن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤثر على عدسة العين ويسبب ضبابية أو تشوش في الرؤية.

5- بطء التئام الجروح

وأختتم شلبي:" ملاحظة أن الجروح أو الخدوش البسيطة تستغرق وقتاً أطول من المعتاد للشفاء، قد يكون مؤشراً على الإصابة بالسكري ينصح الأطباء بضرورة إجراء فحص دوري لمستوى السكر في الدم، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض أو ظهرت واحدة من هذه العلامات ".