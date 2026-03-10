إعلان

احذر تجاهلها.. 5 إشارات مبكرة تنذر بأمراض القلب

كتب : أسماء مرسي

06:00 ص 10/03/2026

أمراض القلب

أمراض القلب تتطور تدريجيا على مدى سنوات، وتبدأ بأعراض خفيفة يغفلها الكثيرون، لذا الانتباه لهذه العلامات المبكرة يمكن أن ينقذ حياتك ويقي من مضاعفات خطيرة، وفقا لموقع "thehealth".

ما هي العلامات المبكرة لأمراض القلب؟

تظهر أمراض القلب في البداية بأعراض غير واضحة، لكن بعض المؤشرات تستحق الانتباه:

ألم متكرر في الصدر

إذا شعرت بألم أو ضغط متكرر في الصدر، يكون هذا مؤشرا على مشكلة قلبية أو نوبة قلبية محتملة.

ضيق الصدر

الشعور بضيق أو حرقة في الصدر يستدعي الذهاب للطبيب فورا وإجراء فحوص مثل تخطيط كهربية القلب.

ضيق التنفس

صعوبة التنفس حتى عند القيام بأنشطة بسيطة أو صعود درجات قليلة يمكن أن تكون من علامات ضعف القلب.

الشعور بالتعب المستمر

التعب بعد نشاط بسيط يشير إلى مشكلات خفية في القلب، تستدعي الانتباه والذهاب للطبيب المختص فورا.

الشعور بعدم الارتياح المفاجئ

التعرق المفاجئ أو الانزعاج غير المبرر يحتاج إلى تقييم طبي، حتى لو كان تخطيط القلب طبيعيا، تكون هناك مشكلات صحية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب؟

بعض الفئات أكثر عرضة لمخاطر القلب، وتشمل:

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

المصابون بالسكري.

أصحاب ارتفاع الكوليسترول.

من لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب.

المدخنون.

الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغوط نفسية مستمرة.

كيف نحافظ على صحة القلب؟

- الحرص على ممارسة المشي 20-30 دقيقة يوميا.

- اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف وقليل الدهون والسعرات الحرارية.

- مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول بانتظام.

- الحصول على 7-8 ساعات نوم يوميا وتقليل التوتر النفسي.

- الإقلاع عن التدخين.

