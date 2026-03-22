كشفت دراسة يابانية أن شرب كوب من الحليب يوميا يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

كم كمية الحليب اللازمة لتقليل خطر السكتة الدماغية؟

وأوضح الباحثون أن تناول نحو 180 جرام من الحليب يوميا يساعد على خفض الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%، خاصة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما.

لماذا يعد الحليب مفيدا لصحة القلب والأوعية الدموية؟

ويرجع الباحثون هذه الفوائد إلى التركيبة الغنية للحليب، الذي يحتوي على عناصر أساسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن تؤدي دورا مهما في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما العناصر الغذائية الأخرى في الحليب التي تعزز الصحة؟

ولا تقتصر فوائد الحليب على ذلك، فهو مصدر غني بالبروتين الكامل الذي يدعم بناء العضلات والحفاظ على كتلتها، إضافة إلى احتوائه على فيتامين B12 الضروري لصحة الجهاز العصبي، واليود الذي يساعد في تنظيم وظائف الغدة الدرقية".

كيف يساعد الحليب في الوقاية من السكتات الدماغية؟

يعد الحفاظ على ضغط دم متوازن من أهم عوامل الوقاية من السكتات

الدماغية، ما يجعل إدراج الحليب ضمن النظام الغذائي اليومي خطوة بسيطة وفعالة لتعزيز الصحة العامة.

هل يمكن لكوب واحد من الحليب يوميًا أن يحمي الدماغ؟

قد يكون كوب واحد من الحليب يوميًا أكثر من مجرد عادة غذائية؛ فهو وسيلة وقائية تساعد على حماية الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

