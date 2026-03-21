النوم الصحي ضروري للجسم والعقل، حيث يساعد على تجديد الطاقة وتحسين المزاج وتعزيز التركيز، لكن بعض الاضطرابات النفسية تعمل بصمت على تعطيل النوم، ما يؤثر سلبا على صحتك الجسدية والعقلية على المدى الطويل، وفقا لموقع "thehealth".

كيف يدمر القلق النوم؟

القلق المستمر يبقي الدماغ في حالة تأهب دائمة، ما يجعل النوم صعبا أومتقطعا، وهذا بدوره يمنع الجسم من الاسترخاء ويُشعرك بالانزعاج وعدم الراحة.

كيف يؤثر الاكتئاب على نومك؟

اضطرابات النوم من أبرز علامات الاكتئاب، حيث يعاني البعض من الاستيقاظ المتكرر ليلا أو صباحا، بينما ينام آخرون لفترات طويلة.

تغير المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن المزاج يؤثر على النوم أيضا، ويجعل الاسترخاء أثناء الليل أمرا صعبا.

كيف يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على نومك؟

يعاني المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من أحلام مزعجة وحية تذكرهم بتجارب الماضي، ما يؤدي إلى الاستيقاظ فجأة وصعوبة العودة إلى النوم، دماغهم تظل في حالة ترقب دائم، حتى في الأوقات التي يُفترض أن تكون هادئة وآمنة.

هل اضطراب ثنائي القطب يغير نمط نومك؟

الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب يواجهون صعوبات في النوم حسب المرحلة التي يمرون بها؛ فخلال نوبات الهوس، يقل نومهم بشكل كبير، بينما أثناء الاكتئاب، يزداد النوم أو يصبح متقطعا.

ما تأثير فرط الحركة ونقص الانتبا يؤثر على جودة النوم؟

البالغون والأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يجدون صعوبة في الاسترخاء والنوم ليلا، استخدام الشاشات وعدم الالتزام بجدول نوم منتظم يزيدان من صعوبة النوم، ويجعلان الجسم في حالة تأهب دائم.

هل الإجهاد والتعب المزمن يحرمك من الراحة؟

الإجهاد المستمر والتعب المزمن يعيقان قدرة الجسم على الاسترخاء، حتى لو لم تُعتبر هذه الحالات اضطرابات نفسية، قلة النوم الناتجة عن الإجهاد تؤدي إلى تفاقم اضطرابات الحالة المزاجية.

