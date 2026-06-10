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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم

كتب : آية محمد

10:41 ص 10/06/2026

أسعار الخضروات

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انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان، والفلفل الرومي والحامي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.


أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16جنيهًا، بزيادة جنيه.



أسعار الفاكهة



الكانتلوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا.

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أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم أسعار البطاطس

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