مع انتشار الصلصات الجاهزة على موائد الطعام اليومية، يحرص كثير من الأشخاص على إضافتها لتحسين المذاق دون الانتباه إلى تأثيرها الغذائي.

وفي هذا السياق، حذر خبراء تغذية من الإفراط في استخدام الكاتشب، مشيرين إلى أنه قد لا يكون الخيار الصحي الأفضل كما يعتقد البعض.

الكاتشب والصلصات الجاهزة.. مخاطر غذائية خفية

توضح خبيرة التغذية ناتاليا بافليوك أن الكاتشب يصنف كمنتج غذائي مصنع يحتوي عادة على السكر والزيوت والملح، إلى جانب مواد حافظة ومحسنات نكهة، وهو ما قد يحد من قيمته الغذائية ويجعله خيارًا غير مثالي عند الاستهلاك المتكرر، بحسب لينتا رو.

وتشير إلى أن بعض المواد الحافظة الموجودة في هذه الصلصات قد تؤثر على إشارات الجوع والشبع في الجسم، ما قد يؤدي إلى زيادة الشهية بشكل غير طبيعي، وبالتالي ارتفاع احتمالات زيادة الوزن واضطراب الجهاز الهضمي.

وتضيف أن الاعتياد على النكهات الصناعية قد يجعل الطعام الطبيعي أقل جاذبية، ما يدفع بعض الأشخاص للشعور بنفور من الأطعمة الصحية لصالح النكهات الجاهزة والمكثفة.

ومن جانبها، تنصح خبيرة التغذية ماريا تشيرنيايفا بالاعتماد على بدائل منزلية صحية، مثل صلصة الطماطم المصنوعة في البيت، والتي يمكن تحضيرها بسهولة عبر هرس الطماطم مع الثوم والأعشاب والتوابل ثم طهيها للحصول على نكهة طبيعية وقيمة غذائية أفضل.

كما تحذر خبيرة التغذية يكاترينا كاشوخ من الإفراط في تناول الكاتشب، موضحة أنه يحتوي على نسب مرتفعة من السكر المضاف، حيث قد تحتوي الكمية الصغيرة منه على ما يصل إلى 2.5 جرام من السكر.

وتؤكد أن الاستهلاك الزائد للسكر قد يساهم في زيادة الوزن وتجاوز الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن بعض مكونات الكاتشب مثل الخل والتوابل قد تسبب تهيج المعدة لدى الأشخاص الأكثر حساسية.