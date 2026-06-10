حذرت وزارة العمل، المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، من التعامل مع الجهات غير المعتمدة أو الانسياق وراء إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر بعض الصفحات والمواقع غير الرسمية، مؤكدة أن التقديم على فرص العمل الخارجية التي توفرها الوزارة يتم مجانًا ومن خلال القنوات الرسمية فقط.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، أنها الجهة الرسمية المختصة بتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومشروعة تحافظ على حقوق المواطنين.

وزارة العمل: الإشراف الكامل على اختيار العمالة

أوضحت الوزارة، أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية العمالة الوطنية وضمان حصول المواطنين على فرص عمل حقيقية تتوافق مع المعايير والاشتراطات المتفق عليها بين الدول.

الوزارة: لا تتعاملوا مع وسطاء أو جهات غير معتمدة

شددت وزارة العمل، على ضرورة عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير مرخصة أو صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي ارتباطها بفرص العمل بالخارج أو الاتفاقيات الدولية التي تنفذها الوزارة.

وأكدت أن بعض الجهات تستغل رغبة الشباب في السفر والعمل بالخارج من خلال نشر إعلانات مضللة وطلب مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التوظيف أو السفر، وهو ما يعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال.

العمل: التقديم يتم عبر الصفحة الرسمية فقط

أكدت الوزارة، أن جميع فرص العمل الخارجية يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للوزارة، والتي تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة وشروط التقديم وآليات الاختيار.

وأوضحت أن التقديم على تلك الفرص مجاني بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية من المتقدمين، كما لا يتم التعامل مع أي وسطاء أو جهات خارج الإطار الرسمي للوزارة.

الوزارة: استفسروا من الجهات المختصة قبل التقديم

دعت وزارة العمل المواطنين الراغبين في التأكد من صحة أي إعلان أو فرصة عمل بالخارج إلى التواصل مع الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة.

كما أوضحت أنه يمكن التحقق من موقف شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية اللازمة.

وزارة العمل: إجراءات قانونية ضد مروجي الإعلانات الوهمية

جددت الوزارة تأكيدها على استمرار جهودها لحماية حقوق العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص.

وأكدت أن تلك الإجراءات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات لاستغلال الباحثين عن فرص العمل بالخارج.