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"قبلة على الخد".. 20 صورة من عقد قران هايدي كامل وعبدالله التركي

كتب : معتز عباس

10:00 ص 10/06/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    بكاء هايدي كامل في احضان زوجها (2)
  • عرض 24 صورة
    بكاء هايدي كامل في احضان زوجها (3)
  • عرض 24 صورة
    عقد قران الفنانة هايدي كامل على البلوجر عبدالله التركي (3)
  • عرض 24 صورة
    حفل زفاف هايدي كامل وعبدالله التركي (1)
  • عرض 24 صورة
    حفل زفاف هايدي كامل وعبدالله التركي (2)
  • عرض 24 صورة
    صور رومانسية تجمع هايدي كامل وعبدالله التركي (2)
  • عرض 24 صورة
    عقد قران البلوجر هايدي كامل (2)
  • عرض 24 صورة
    عقد قران الفنانة هايدي كامل على البلوجر عبدالله التركي (2)
  • عرض 24 صورة
    عقد قران الفنانة هايدي كامل على البلوجر عبدالله التركي (1)
  • عرض 24 صورة
    عقد قران هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي
  • عرض 24 صورة
    فرحة هايدي كامل بحفل زفافها (1)
  • عرض 24 صورة
    فرحة هايدي كامل بحفل زفافها (2)
  • عرض 24 صورة
    فرحة هايدي كامل بزواجها (1)
  • عرض 24 صورة
    فرحة وسعادة هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (1)
  • عرض 24 صورة
    فرحة وسعادة هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (2)
  • عرض 24 صورة
    فرحة هايدي كامل بزواجها (2)
  • عرض 24 صورة
    قبلة عبدالله التركي لزوجته هايدي كامل
  • عرض 24 صورة
    لقطات رومانسية لهادي يكامل وزوجها عبدالله التركي
  • عرض 24 صورة
    فرحة وسعادة هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (3)
  • عرض 24 صورة
    مراسم عقد قران هايدي وعبدالله (1)
  • عرض 24 صورة
    مراسم عقد قران هايدي وعبدالله (2)
  • عرض 24 صورة
    هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (4)
  • عرض 24 صورة
    هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (3)

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عقد قران البلوجر والفنانة هايدي كامل على البلوجر عبد الله التركي، مساء أمس الثلاثاء،في أجواء رومانسية واحتفالية بحضور الأسرة والأصدقاء والمقربين.

لقطات رومانسية بين هايدي كامل وزوجها

وشهد الحفل العديد من اللقطات المؤثرة التي جمعت العروسين، من بينها جلسات تصوير رومانسية، إلى جانب لحظة بكاء هايدي كامل من الفرحة في أحضان زوجها، بعد انتهاء عقد القران، في مشهد خطف أنظار الحاضرين.

وحرص العريس على وضع قبلة على "خد" زوجته هايدي كامل، والاحتفال بعقد القران عليها أمام الأصدقاء والأسرة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، شاركت هايدي جمهورها مجموعة من صور عقد القران، وكتب: "وأخيرًا يا حبيبي".

كما علقت، في تدوينة، آخرى: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. كتبنا الكتاب وبقينا متجوزين رسمي".

مسلسل نون النسوة

شاركت هايدي كامل في مسلسل نون النسوة الذي عرض في دراما رمضان 2026، بطولة مي كساب وأحمد الرافعي، ندى موسى، محمد جمعة، جوري بكر، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.

هايدي كامل عبدالله التركي زفاف البلوجر هايدي

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