عقد قران البلوجر والفنانة هايدي كامل على البلوجر عبد الله التركي، مساء أمس الثلاثاء،في أجواء رومانسية واحتفالية بحضور الأسرة والأصدقاء والمقربين.

لقطات رومانسية بين هايدي كامل وزوجها

وشهد الحفل العديد من اللقطات المؤثرة التي جمعت العروسين، من بينها جلسات تصوير رومانسية، إلى جانب لحظة بكاء هايدي كامل من الفرحة في أحضان زوجها، بعد انتهاء عقد القران، في مشهد خطف أنظار الحاضرين.

وحرص العريس على وضع قبلة على "خد" زوجته هايدي كامل، والاحتفال بعقد القران عليها أمام الأصدقاء والأسرة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، شاركت هايدي جمهورها مجموعة من صور عقد القران، وكتب: "وأخيرًا يا حبيبي".

كما علقت، في تدوينة، آخرى: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. كتبنا الكتاب وبقينا متجوزين رسمي".

مسلسل نون النسوة

شاركت هايدي كامل في مسلسل نون النسوة الذي عرض في دراما رمضان 2026، بطولة مي كساب وأحمد الرافعي، ندى موسى، محمد جمعة، جوري بكر، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.