من الأشياء التي اعتاد عليها الكثيرين خاصة الأطفال والشباب وضع سماعات الهاتف بنوعيها السلكي واللاسلكي في آذانهم أثناء النوم، لسماع الموسيقى أو البرامج وغيرها.

إلا أن الدراسات والأبحاث أثبتت أن تلك العادة لها الكثير من الأضرار الصحية والآثار السلبية على كل من يقومون بها.

ماذا يحدث لجسمك عند النوم بسماعات الأذن؟

وفيما يلي نوضح بعض هذه الأضرار التي تستوجب التوقف فعلا عن فعل هذه العادة وفقا لما ذكره موقع emc.



1-تراكم شمع الأذن



قد يؤدي استخدام سماعات الأذن طوال الليل أو لفترات طويلة إلى دفع شمع الأذن إلى طبقات أعمق، مما يسبب تراكمه. غالبا ما يسبب تراكم شمع الأذن شعورا بعدم الراحة وعدم الارتياح أثناء الحركة. قد تؤدي هذه الحالة إلى انخفاض حساسية السمع، مما قد يسبب طنينا في الأذنين.



2-قد تسبب التهابات الأذن



قد تسبب سماعات الأذن التهابات الأذن نتيجة استخدامها لفترات طويلة، مما قد يسبب الألم. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاستخدام المطول لسماعات الأذن إلى انتشار البكتيريا داخل الأذن دون أن ندرك ذلك، وذلك بسبب احتباس الرطوبة والأوساخ المتراكمة فيها، مما قد يفاقم الالتهاب.

ويزداد هذا الخطر إذا كنا نعير سماعات الرأس أو سماعات الأذن للآخرين بشكل متكرر.



3-ظهور ضعف السمع



معظم سماعات الأذن تصدر صوتا يتراوح بين 95 و108 ديسيبل، بينما الحد الآمن للصوت الذي يمكن للأذن البشرية سماعه هو 85 ديسيبل، ينتج عن ذلك تلف في أعصاب الأذن وانخفاض في حساسية السمع، والتي تتناقص كلما ارتفع مستوى الصوت المسموع لفترة طويلة، مما يؤدي إلى ضعف السمع.



4-يسبب تلفا في الدماغ



أثناء النوم، تستريح جميع الأطراف. لسوء الحظ، لا يستطيع الدماغ الشعور بهذه الراحة، لأنه إذا نمت وأنت تستمع إلى الموسيقى، فلن يحصل الدماغ على الراحة الكاملة. وإذا تجاهلت ذلك، فقد يتسبب التوصيل الكهرومغناطيسي في سماعات الرأس في تلف خلايا الدماغ.



5-ظهور النخر



النخر هو حالة مرضية تحدث فيها إصابة للخلايا نتيجة انسداد تدفق الدم إلى الأنسجة المحيطة. قد يحدث النخر بسبب استخدام سماعات أذن غير مناسبة للأذنين نتيجة تغيير وضعية الأذن أثناء النوم.

مع مرور الوقت، قد تضيق قناة الأذن ويصبح تدفق الدم أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى تراكم الأنسجة الميتة أو النخر الذي يتميز بظهور جروح داكنة.

