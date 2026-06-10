ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و13 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.





لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟



ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.





أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم





البنك الأهلي المصري:



51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.



بنك القاهرة:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.