

وقع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي أعلى الطريق الدائري أمام محطة قطارات صعيد مصر، ما أسفر عن ظهور كثافات مرورية وتكدسات محدودة بالمنطقة، وسط انتشار الخدمات المرورية والأمنية للتعامل مع الموقف.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت القوات المختصة إلى موقع البلاغ، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، لمتابعة الحالة الميدانية والتعامل مع أي مصابين حال وجودهم وتقديم الإسعافات اللازمة.

ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بشكل تدريجي، مع تنظيم الحركة.

كما يجري فحص ملابسات الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.