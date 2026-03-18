

يستيقظ البعض أحيانا ليجدوا وسادتهم مبتلة باللعاب، وقد يظنون أن الأمر مجرد إزعاج عابر، لكن تكرار هذه الظاهرة وتحولها إلى روتين ليلي قد يكون جرس إنذار مبكر لمشاكل صحية تحتاج متابعة طبية عاجلة.

لماذا نسيل اللعاب أثناء النوم؟

وبحسب موقع ديلي ميل، يؤكد الأطباء أن التحول المفاجئ لسيلان اللعاب من حادثة عرضية إلى حدث يومي أثناء النوم قد يشير إلى اضطرابات صحية تتطلب تدخلا سريعا.

وتلعب أسباب غير ضارة دورا، مثل التنفس من الفم أو طريقة النوم على الجنب أو البطن، إذ تسمح الجاذبية بتسرب اللعاب إلى الوسادة، حتى نزلات البرد تؤدي أحيانا لزيادة السوائل التي تخرج أثناء النوم.



هل يمكن أن يكون السبب مشاكل بسيطة في المعدة أو الأسنان؟

الارتجاع الحمضي ومشكلات الأسنان من الأسباب الشائعة، والمصابون بالارتجاع ينتجون لعابا ومخاطا أكثر من المعتاد، بينما من يعانون طحن الأسنان أو عدم انتظام إطباق الفكين قد لا يغلقون أفواههم بإحكام، ما يسمح بتسرب اللعاب بسهولة.

متى يصبح سيلان اللعاب علامة على مرض خطير؟

ويقول الدكتور لاندون دويكا، أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة نورث وسترن:"الجميع يسيل لعابهم أحيانا، لكن إذا استيقظت كل ليلة لتجد وسادتك غارقة باللعاب، فهذا يستدعي زيارة الطبيب، خصوصا إذا ظهرت المشكلة حديثا، فقد تكون علامة على اضطراب نوم خطير أو حالة عصبية مثل باركنسون".

ما هي الأمراض الخطيرة المرتبطة بسيلان اللعاب؟

قد يكون سيلان اللعاب مؤشرا مبكرا على:

انقطاع النفس النومي

توقف التنفس أثناء النوم عدة مرات، ما يدفع للتنفس من الفم وتجمع اللعاب، ويزيد خطر التعب النهاري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

مرض باركنسون

صعوبة البلع وفقدان الخلايا المنتجة للدوبامين قد يؤدي لتراكم اللعاب، مع ظهور علامات مبكرة مثل سحب القدمين أثناء المشي وتعابير وجه باهتة.

ماذا يجب أن تفعل إذا لاحظت تكرار الظاهرة؟

ينصح الأطباء باستشارة أخصائي نوم أو طبيب أنف وأذن وحنجرة لإجراء دراسة للنوم وفحوصات دقيقة لتحديد السبب واستبعاد الأمراض الخطيرة.

