طريقة شرب الماء اليومية قد تؤثر بشكل كبير على صحة الكلى، حتى لو كان الشخص يلتزم بكميات كافية يوميا.

وقال الدكتور عمرو محمود، استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية، إن شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة بدلا من توزيعه على مدار اليوم يشكل ضغطا إضافيا على الكليتين، ما قد يؤدي إلى اضطراب توازن الأملاح والمياه في الجسم، ويزيد من خطر تكون حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

وأضاف محمود في تصريحات لـ"مصراوي" أن أفضل طريقة للحفاظ على وظائف الكلى هي شرب الماء بشكل متواصل ومنتظم، وتوزيعه على 6–8 جرعات صغيرة طوال اليوم، مع تجنب الإكثار المفاجئ في جلسة واحدة، خصوصا عند كبار السن أو مرضى ارتفاع ضغط الدم والكلى المزمن.

وبين أن توزيع تناول الماء يقلل من ضغط الترشيح الكلوي ويحافظ على التوازن الكهربي والمائي للجسم، ما يقلل خطر الإجهاد الكلوي المزمن وتكوين الحصوات.

كما حذر من عادة أخرى شائعة، وهي شرب الماء أثناء الوجبات بكميات كبيرة جدا، لأنها قد تؤثر على الهضم وتزيد الشعور بالانتفاخ، كما تؤثر جزئيا على امتصاص بعض المعادن.

