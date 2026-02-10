ليبيا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء سقوط مروحية طبية جنوبي البلاد

(د ب أ)

أفادت مصادر محلية بتحطم طائرة إسعاف مروحية داخل قاعدة السارة الجوية جنوب شرق ليبيا بالقرب من مدينة الكفرة، كانت في مهمة لإسعاف أحد جنود الجيش، عقب تعرّض آلية تابعة لإحدى الكتائب لحادث سير .

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص من أفراد التسفير العسكري، إلى جانب وفاة ممرض تابع لقطاع الصحة كان منتدبًا للعمل مع كتيبة سبل السلام.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح ملابسات الحادث أو الحصيلة النهائية للضحايا، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتحقيق في الواقعة.