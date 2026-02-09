ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

يعد الحليب من المشروبات الغذائية المهمة التي ينصح بها أخصائيو التغذية، نظرا لغناه بالعناصر الضرورية لصحة الجسم، وتشير تقارير طبية إلى أن المواظبة على شرب كوب واحد يوميا يمكن أن يعود بفوائد صحية متعددة.

ووفقا لموقع Healthline الطبي، يساهم الحليب في دعم صحة العظام والأسنان لاحتوائه على نسب عالية من الكالسيوم وفيتامين (D)، ما يساعد على الحفاظ على كثافة العظام والحد من خطر الإصابة بهشاشتها مع التقدم في العمر.

كما يعتبر الحليب مصدرا غنيا بالبروتين عالي الجودة، الذي يلعب دورا أساسيا في بناء العضلات وتجديد أنسجة الجسم، الأمر الذي يجعله خيارا غذائيا مناسبا للأطفال والرياضيين.

إلى جانب ذلك، يحتوي الحليب على عنصر البوتاسيوم، الذي يسهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب، إضافة إلى دوره في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.