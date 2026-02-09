دولة إسلامية تقود طلائع "القوات الدولية" المتجهة إلى غزة.. ما هي؟

كتب- مصطفى الشاعر:

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن بدء الترتيبات الفعلية لاستقبال وحدات عسكرية إندونيسية في قطاع غزة، حيث تأتي هذه الخطوة كتمهيد لانخراط تلك القوات في قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في أرجاء القطاع خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القناة العبرية، لم يحدد بعد موعد وصول القوات الإندونيسية، إلا أنه رجح أن تكون إندونيسيا هي السباقة دوليا في هذا المبادرة، إذ تكتسب هذه الخطوة أبعادا استراتيجية ورمزية كبرى، نظرا لثقل جاكرتا باعتبارها أكبر حاضنة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم.

ونقلت مصادر مطلعة لـ"كان"، اليوم الإثنين، أن خارطة انتشار القوات ستتركز في المنطقة الفاصلة بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الموقع الميداني المخصص للانتشار أصبحت مهيأة بالكامل، بينما تجري حاليا عمليات استكمال بناء المنشآت السكنية ومرافق الإقامة، وهي عملية قد تستغرق عدة أسابيع.

وتُشير التقديرات الأولية إلى أن حجم القوة الإندونيسية سيصل إلى "عدة آلاف من الجنود"، بينما تتواصل الاتصالات مع جاكرتا لترتيب آليات نقل القوات إلى داخل القطاع، وتحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لمهامها الميدانية.

وفي سياق متصل، يتوجه الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى واشنطن في 19 فبراير الجاري، للمشاركة في اجتماع "مجلس السلام" بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة بعد إعلان سوبيانتو السابق عن استعداد جاكرتا للمساهمة بما يصل إلى 20 ألف جندي لدعم الاستقرار في قطاع غزة.