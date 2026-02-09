ياسر حسان يتقدم باستقالته من حزب الوفد

كتب- عمرو صالح:

أعلن الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، عن استقالته من منصبه، طالبًا قبولها رسميًا، بعد توليه المسؤولية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح حسان في بيان له، أنه أدى مهامه على مدار الفترة الماضية كاملة، مشيرًا إلى أن عمله استغرق جهدًا ووقتًا طويلين، وتخلله عدد من المواجهات القضائية وظروف وصفها بالتعسفية، لافتًا إلى أنه رأى أن استمراره في المنصب خلال الفترة الحالية قد يمثل عبئًا، وهو ما تأكد له مؤخرًا.

وأضاف حسان أنه وقع خطاب نقل توقيعات أمانة الصندوق إلى المهندس مصطفى رسلان، أمين الصندوق المساعد، ليتولى القيام بأعمال أمين الصندوق وفقًا للائحة الحزب، وذلك لحين اختيار أمين صندوق جديد.

وأشار حسان إلى أنه سلم الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، جميع البيانات المتعلقة بالوضع المالي بالكامل.

وفي ختام بيانه، وجه حسان الشكر لأعضاء الهيئة العليا بالحزب على مساندتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنهم خاضوا معًا جهودًا للحفاظ على أموال وحقوق الحزب، وأن الأوضاع المالية أصبحت في أيدٍ أمينة في ظل رئاسة الوفد الجديدة، كما وجه الشكر لرئيس الحزب على تفهمه للظروف المحيطة بقرار الاستقالة.