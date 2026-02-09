بعد مرور أكثر من 5 سنوات على ظهور فيروس كورونا أو جائحة "كوفيد-19"، يعتقد البعض أن عصر الأوبئة قد انتهى، لكن أحد الخبراء الطبيين حذر من أنها لم تختف بعد، وقد تعود بأشكال جديدة.

وبحسب theconversation، حذر الأستاذ المساعد بجامعة فيرجينيا، باتريك جاكسون، من 3 فيروسات قد تهدد العالم خلال العام الجاري 2026، بسبب التغير المناخي، وزيادة عدد السكان، وانتشار السفر حول العالم، فما هي؟.

"الإنفلونزا A "

شهدت الولايات المتحدة في 2024 تحور سلالة H5 وانتقالها من الطيور إلى الأبقار، ما أدى إلى 71 إصابة وحالتي وفاة في أوائل 2025، ورغم عدم وجود انتقال مباشر بين البشر، يحذر الخبراء من احتمالية انتشار الفيروس مستقبلا.

إمبوكس (جدري القرود)

انتشر فيروس إمبوكس عالميا، ولم يعد محصورا في أفريقيا، وسجلت السلالة Ib حالات في الولايات المتحدة وبريطانيا حتى نهاية 2025، ورغم أن هناك لقاح متاح، لكن استمرار العدوى يؤكد أن الفيروس ما زال خطرا عالميا.

فيروس أوروبوش (حمى الكسلان)

انتقل الفيروس من غابات الأمازون إلى أمريكا الوسطى وأوروبا عبر الحشرات، وتكمن خطورته في عدم وجود لقاح أو علاج، إضافة إلى تسجيل حالات لانتقاله من الأم إلى الجنين، مما أدى إلى تشوهات مثل صغر حجم الرأس، وفي يناير 2026، وضعت منظمة الصحة العالمية خطة عاجلة للسيطرة عليه قبل أن يتسبب في أزمة صحية عالمية.

أمراض أخرى تحت المراقبة

من بينها شيكونغونيا وفيروس نيباه، إلى جانب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة، التي عادت للانتشار في الأمريكتين، بسبب تراجع معدلات التطعيم.

