قد يمر البعض بتجربة فقدان مفاجئ ومؤقت للرؤية في عين واحدة لثوان أو دقائق، ثم تعود الأمور لطبيعتها سريعا، فيظن أنها إجهاد أو هبوط عابر، لكن ثمة تحذيرات من أن هذه الحالة قد تكون إنذارا مبكرا لسكتة دماغية مصغرة تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

ما العلامة؟

قال الدكتور تامر منيب، استشاري الباطنة والأوعية الدموية، إن العلامة التي تظهر في العين تعرف طبيا باسم فقدان البصر العابر، وهو انخفاض مفاجئ ومؤقت في الرؤية بإحدى العينين، وغالبا يصفه المرضى كـ"ستارة سوداء نزلت على العين".

وأضاف منيب في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذا ليس مرضا في العين نفسها، لكنه عبارة عن مشكلة وعائية، مشيرا إلى تدفق الدم يصل إلى الشبكية بشكل ضعيف أو يتوقف لثوان نتيجة جلطة صغيرة أو ترسبات دهنية قادمة من الشريان السباتي بالرقبة.

وأوضح أن تلك العلامة التي تظهر على العين بمثابة إنذار مبكر حقيقي، لأن ما يقرب من ثلث المرضى قد يتعرضون لسكتة دماغية كاملة خلال أيام أو أسابيع إذا لم يشخص السبب ويعالج فورا.

