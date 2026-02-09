إعلان

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"

كتب : مروان الطيب

08:29 م 09/02/2026
تواصل قناة "النهار" الترويج لمسلسل "روج إسود" استعدادا لعرضه عبر شاشتها بموسم دراما رمضان 2026.

نشرت قناة "النهار" بوستر مجمع لـ بطلات المسلسل عبر صفحتها على إنستجرام، وهن الفنانة رانيا يوسف، الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة مي سليم، الفنانة داليا مصطفى والفنانة فرح الزاهد وكتبت قناة النهار على الصورة: "لما الروج يبقى إسود الحكاية أكيد مش سهلة.. خمس نساء ومصير مختلف وأسرار محدش يعرفها، روج إسود يجمع رانيا يوسف، ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد وداليا مصطفى".

كما كشفت الجهة المنتجة للمسلسل عن بوسترات فردية لباقي أبطال العمل، ومن بينهم: الفنانة غادة طلعت.

كواليس مسلسل "روج إسود"

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء تواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع الأحداث داخل محكمة الأسرة المصرية.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم، هم أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل روج إسود مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026 غادة طلعت

