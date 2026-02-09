إعلان

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر

كتب : محمد محروس

06:40 م 09/02/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار، بالسجن 3 سنوات على جزار بمدينة أرمنت؛ لإدانته بذبح "حمار" وبيع لحومه للمواطنين على أنها لحوم بلدية، وذلك بعد ضبطه متلبسًا وإحالته للمحاكمة العاجلة.

تعود تفاصيل الواقعة التي نظرتها المحكمة بعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلي مصطفى صبري، إلى تلقي مباحث مركز شرطة أرمنت إخطارًا من الأهالي، يفيد بقيام المتهم بسرقة حمار وذبحه خلسة تحت جنح الظلام، ثم طرح لحومه للبيع وسط اللحوم البلدية لخداع الزبائن.

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم حاول طمس معالم جريمته بالتخلص من رأس الدابة وذيلها وباقي الأجزاء غير الصالحة للأكل في مقلب للقمامة بمدينة أرمنت، معتقدًا أن فعلته ستمر دون كشف، إلا أن يقظة الأهالي والتحرك الأمني السريع حالا دون استمرار الخدعة.

ونجح رجال المباحث في ضبط الجزار وبحوزته "جوال بلاستيكي" يحتوي على كمية من اللحوم المجهزة للبيع، وبمواجهته بالأدلة اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان التخلص من بقايا الحمار، فيما حسم تقرير الطب البيطري الأمر بتأكيده عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الأقصر حبس حبس جزار بيع لحم حمير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
أخبار مصر

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة