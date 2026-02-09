باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار، بالسجن 3 سنوات على جزار بمدينة أرمنت؛ لإدانته بذبح "حمار" وبيع لحومه للمواطنين على أنها لحوم بلدية، وذلك بعد ضبطه متلبسًا وإحالته للمحاكمة العاجلة.

تعود تفاصيل الواقعة التي نظرتها المحكمة بعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلي مصطفى صبري، إلى تلقي مباحث مركز شرطة أرمنت إخطارًا من الأهالي، يفيد بقيام المتهم بسرقة حمار وذبحه خلسة تحت جنح الظلام، ثم طرح لحومه للبيع وسط اللحوم البلدية لخداع الزبائن.

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم حاول طمس معالم جريمته بالتخلص من رأس الدابة وذيلها وباقي الأجزاء غير الصالحة للأكل في مقلب للقمامة بمدينة أرمنت، معتقدًا أن فعلته ستمر دون كشف، إلا أن يقظة الأهالي والتحرك الأمني السريع حالا دون استمرار الخدعة.

ونجح رجال المباحث في ضبط الجزار وبحوزته "جوال بلاستيكي" يحتوي على كمية من اللحوم المجهزة للبيع، وبمواجهته بالأدلة اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان التخلص من بقايا الحمار، فيما حسم تقرير الطب البيطري الأمر بتأكيده عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي.